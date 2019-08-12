İEÜ ile İtalyan Universita Campus Bio-Medico arasında iş birliği anlaşması

12.08.2019 10:44

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi ile İtalyan Universita Campus Bio-Medico arasında, Türkiye ve İtalya'daki göçmenlerin sağlık sorunlarının mercek altına alınması amacıyla protokol imzalandı.

Protokole, İEÜ adına Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ile Universita Campus Bio-Medico Rektörü Prof. Dr. Raffaele Calabro adına Prof. Massimo Ciccozzi imza attı.

Yapılacak iş birliği doğrultusunda sağlık alanındaki araştırmaların yanı sıra akademisyen değişimleri, sağlık yönetimiyle ilgili eğitimlerin tasarlanması, ortak sanal kütüphane geliştirilmesi, bilgi ve doküman paylaşımının da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, bilimdeki öncü yapılarını yaptıkları anlaşmalarla bir adım daha öne çıkarttıklarını ifade etti.

Göçmenlerin iki ülke için de önemli konular arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Aşkar, "İş birliği doğrultusunda İtalya ile sağlık alanında ortak bilimsel projelere imza atacağız. Ders verme amaçlı akademisyen değişimlerimiz olacak. Ortak sanal bir kütüphane tasarlayacak ve geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA