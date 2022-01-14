İett şoförüne dehşeti yaşatan maganda yakalandı

İett şoförünü darp edip, tabanca ile tehdit eden maganda yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı İETT şoförünün önünü keserek tabancayla tehdit eden trafik magandası, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde 12 Ocak günü yaşanan olayda, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada, trafik magandası İETT şoförünün önünü keserek darp edip, elindeki tabanca ile tehditler savurmuştu. Vatandaşların araya girmesinin ardından şahıs, tabanca ile havaya iki el ateş ederek aracına binip olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şahsın A.İ.E. olduğunu tespit etti. Şahıs Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla Silivri'deki evinde yakalanarak gözaltına aldı. Şehir magandası A.İ.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.