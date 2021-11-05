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İETT şoförü yolcuya saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mecidiyeköy-Arnavutköy arasında sefer yapan bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında tartışma yaşandı.

Mecidiyeköy-Arnavutköy arasında sefer yapan bir İett otobüsünde yolcu ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında otobüs şoförü, "in aşağıya" diyerek yolcuya saldırıldı. Gergin anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saat 07.30 sıralarında 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma esnasında ara ara gerilen ortamda İETT şoförü yolcuya "in aşağıya" dedi. Daha sonra da yolcuya vurup, yakasından tutarak otobüsten atmaya çalıştı. Şoför ve yolcu, vatandaşların yardımı ile ayırılırken, yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Batuhan Toprak-İHA)

İETT şoförü yolcuya saldırdı

İETT şoförü yolcuya saldırdı

İETT şoförü yolcuya saldırdı

İETT şoförü yolcuya saldırdı

İETT şoförü yolcuya saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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