İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
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İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi. Dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki duraktan yolcularını alan İETT otobüsü, Arnavutköy çıkışında, yakıtı bitince yol ortasında durmak zorunda kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca yakıt ikmali bekleyen otobüs, yolu kapatınca Arnavutköy'den çıkmak isteyen araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu. İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere bindirilerek sorun çözülmeye çalışıldı.

İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İSTANBUL-İETT OTOBÜSÜNÜN YAKITI BİTİNCE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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