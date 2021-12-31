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İETT otobüsünün motor kısmından yoğun dumanlar yükseldi

İETT otobüsünün motor kısmından yoğun dumanlar yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da yolda kalan İETT otobüsünün motorundan yoğun duman çıktı.

Eyüpsultan'da yolda kalan İETT otobüsünün motorundan yoğun duman çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbulluları isyan etme noktasına getiren İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan Topçular Mahallesinde yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun duman çıkan otobüsü gören çevredeki bir vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. - İSTANBUL

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