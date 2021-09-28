İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu, yolcular yolda kaldı - Haberler
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İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu, yolcular yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu, yolcular yolda kaldı

İstanbul'da Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünün gaz pedalı bozulunca, yolda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Arnavutköy- Mecidiyeköy seferini yapan İett otobüsünün gaz pedalı bozulunca, yolda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da her geçen gün bozulan ve yolda kalan İETT otobüsünün arızalanmasına bir yenisi daha eklendi. Bu akşam saatlerinde Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu. İETT şoförü ise yolcuları yol ortasında indirirken, yaşanan duruma yolcular tepki gösterdi. Yolcuların 'Neden bu kadar İETT arızalanıyor' sorusuna ise şoför, "Kul yapımı ne yapalım" diyerek cevap verdi. Yaşananlar anbean cep telefonu kamerası tarafından böyle kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

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