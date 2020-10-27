İETT OTOBÜSÜNÜN ARKASINDA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
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İETT OTOBÜSÜNÜN ARKASINDA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

27.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:29
İETT OTOBÜSÜNÜN ARKASINDA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Eyüpsultan'da, patenli iki çocuğun İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, arkadan gelen sürücünün kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da, patenli iki çocuğun İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, arkadan gelen sürücünün kamerasına yansıdı.Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan'da meydana geldi. Yol üzerinde seyreden sürücü, İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan iki çocuğu fark etti. Çocukların tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasına kaydetmeye başladı. Seyir halindeki İETT otobüsünün yanına kadar giden sürücü, çocukları ve şoförü korna çalarak uyarmaya çalıştı. Kendilerine çalınan kornaları dikkate almayan çocuklar, gülerek tepki verdiler.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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