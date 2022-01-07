İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza - Haberler
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İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye, 588'er lira ceza kesildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) -  ŞİŞLİ'de İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye, 588'er lira ceza kesildi.

Sivil Trafik ekipleri denetim yaptıkları sırada, Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, otobüsü durdurarak patenlileri yol kenarına aldı. Filislinli Osama Al Mustafa ile Suriyeli Jalal Almawla ve Almuatasem Bellah Almawla'ya 'Taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak'tan 588'er lira para cezası kesildi.


İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

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