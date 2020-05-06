İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti

İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yolculuk yaptılar Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk, kameralara yansıdı.

İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yolculuk yaptılar

İSTANBUL - Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk, kameralara yansıdı.

Yeni tip koronavirüse(Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA