Son Dakika | İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk... Görüntü çeken yolcuya tepki
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Son Dakika | İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk... Görüntü çeken yolcuya tepki

25.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:57
Son Dakika | İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk... Görüntü çeken yolcuya tepki

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da İETT otobüslerinde yaşanan yoğunluktan dolayı koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

İSTANBUL'da İETT otobüslerinde yaşanan yoğunluktan dolayı koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yaşanan yoğunluğu görüntüleyen bir yolcuya diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi.

İstanbul'da İETT otobüsüne binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hatında da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntülemek istedi. Beyaz Masa'ya iletmek üzere görüntüyü çeken vatandaşa otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. O anları ise cep telefonu ile kaydetti.


Son Dakika | İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk... Görüntü çeken yolcuya tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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