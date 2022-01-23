İETT otobüsünde kedinin keyifli yolculuğu kamerada

İstanbul'da yağışlı havada İETT otobüsüne binen Kedi, yolcuların yanındaki koltuğa yatarak yolculuk yaptı. Kedinin otobüs yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sabah erken saatlerde seferini gerçekleştiren bir İETT otobüsü durakta durduğu esnada yağışlı havadan kaçmak isteyen kedi otobüse binerek bir koltuğa yattı. Birkaç durak ilerledikten sonra yine İETT otobüsünden inerek uzaklaşan kedinin keyifli yolculuğu, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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