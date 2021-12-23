İETT otobüsü şoförü yolcuya bıçak çekti

ATAŞEHİR'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Başka bir yolcu tarafından cep telefonunu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 34 JK 1228 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı.