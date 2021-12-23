İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ - Haberler
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İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Başka bir yolcu tarafından cep telefonunu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 34 JK 1228 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı.

İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ

İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ

İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ

İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ

İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ YOLCUYA BIÇAK ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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