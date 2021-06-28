İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada

İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir arası çalışan İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında "Kart basma" tartışması yaşandı.

Ataşehir arası çalışan İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında "Kart basma" tartışması yaşandı. Orta kapıdan binen bebekli iki kadını kart basmadıkları gerekçesiyle araçtan indiren şoför ile kadınlara destek veren yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü 8A Batı Ataşehir- Fikirtepe- Kadıköy hattında meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebeğin olduğu, bebek arabasıyla orta kapıdan binen iki kadın, kart basmadıkları gerekçesiyle İETT şoförü tarafından uyarıldı. Kadınlardan birinin, bebeğini tuttuğu için kart basamadığını söylemesiyle şoför ile aralarında tartışma çıktı. Şoför, Şehit Ersin Ozan Durağında durarak, bebekli kadın ve yanındaki arkadaşını otobüsten indirdi. Otobüsteki diğer yolcular bunun üzerine şoföre tepki gösterdi. Bebekli yolcuların gitmesinden sonra otobüse binerek, yoluna devam eden şoför ile yolcular arasındaki tartışma devam etti. Şoför, yaşananları cep telefonuna kaydedip, ilerideki bir durakta inen yolcuyu otobüsle bir süre takip ederek, ona küfür etti. Tüm yaşanan tartışma ve şoförün otobüsü kullanırken kendisini görüntüleyen yolcuya küfür ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada
İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada
İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada
İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasındaki tartışma kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 09:34:12. #1.15#

title