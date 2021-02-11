İETT otobüsü çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

MALTEPE - Kadıköy arası sefer yapan park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e götüren, burada bir süre dolaştıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçan şüpheli Ali Volkan Ç. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye sevki sırasında "Neden çaldın?" sorusuna "Çalmadım. Belirli bir yerden belirli bir yere gittim sadece, ulaşım işimi gördüm. Hırsızlık demeyelim, kullanım hırsızlığı diyelim" dedi.

Olay, Maltepe'de 9 Şubat'ta yaşandı. Şüpheli Ali Volkan Ç.(32), sabah saatlerinde park halinde duran Maltepe-Kadıköy seferini gerçekleştiren otobüsün anahtarının üstünde olmasını fırsat bilerek kapısını açarak çalıştırdı. İstanbul'da bir süre otobüsle gezen şüpheli, saatler sonra Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık bir halde otobüsü bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptıkları ortak çalışma ile Ali Volkan Ç., Maltepe'de bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin önceden özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilirken, emniyetteki sözlü ifadesinde "Telefon geldi, acil işim çıktı. Etrafta çevirecek taksi bulamayınca ben de otobüsü aldım" dediği öne sürüldü.

"HIRSIZLIK DEMEYELİMDE KULLANIM HIRSIZLIĞI DİYELİM"

Şüpheli Ali Volkan Ç. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'Neden çaldın?" sorusuna "İhtiyacım vardı. Zaten bıraktığım yerde de kapıyı kilitleyip bıraktım. Çalmadım. Belirli bir yerden belirli bir yere gittim sadece, ulaşım işimi gördüm. Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım. Benim zaten mesleğim otobüsçülük, sen nasıl kamerayı açıyorsan bende otobüsün kapısını açtım" dedi. Bunun hırsızlığa girdiğinin belirtilmesi üzerine şüpheli Ali Volkan Ç. "Hırsızlık demeyelim, kullanım hırsızlığı diyelim" diye cevap verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİÖte yandan Ali Volkan Ç.'nin "Kasten yaralama", "Uyuşturucu ticareti", "Otodan hırsızlık" ve "Gasp" suçlarından toplamda 35 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı