İETT otobüsü arızalanınca uzun araç kuyrukları oluştu

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da İett otobüsü arıza yaptı, caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'dan Gaziosmanpaşa'ya çıkan caddede İETT otobüsü arıza yaptı. Arıza yapan otobüsün tamir için uğraşılınca caddede trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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