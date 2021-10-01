İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden olurken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsü arızalandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden olurken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsü arızalandı. Otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden oldu. Birçok vatandaş trafikte uzun süre geçirirken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında da İBB'ye bağlı bir İETT otobüsünün arıza yaptığı öğrenildi. Arızalandığı belirtilen otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafiğe araç arızası da eklenince trafik adeta felç oldu.

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Meral Akşener Aykut Erdoğdu Sezai Temelli
Magazin Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Abdullah Avcı Fatih Terim Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Fatma Şahin Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:25:27. #1.12#