İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi

16.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:42

İETT'ye bağlı otobüslerin kaza sayılarında bir önceki yıla göre düşüş yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre 2018'de İETT otobüsleri 7 bin 103 kazaya karışırken, geçen yıl bu sayı 5 bin 271'e düştü. Metrobüs araçlarıysa 2018'de 454, 2019'da 243 kaza yaptı. Otobüs AŞ araçları ile 2018'de 2 bin 936 kaza yaşanırken, bu rakam 2019 yılında 2 bin 257'ye indi.

Özel Halk Otobüslerinin kaza sayısı da 2018'deki 4 bin 227'den, 2019'da 2 bin 893'e geriledi.

- Ölümlü kazalar da azaldı

2018 yılında İETT otobüsleriyle yapılan kazalardan 268'i yaralanma, 8'i ise ölümle sonuçlandı. Bu sayı 2019'da 233 yaralanmalı 2'si ölümlü kaza olarak gerçekleşti. Metrobüs'te 2018 yılında 39'u yaralanmalı 1'i ölümlü, 2019'da 31'i yaralanmalı 1'i ölümlü kaza meydana geldi.

Otobüs AŞ'ye ait araçlarda 2018'de 167 yaralanma, 2019'da ise 143 yaralanma ve 1 ölümlü kaza gerçekleşti.

Özel Halk Otobüslerinde ise 2018'de 277 yaralanmalı kaza, 2019'da ise 144 yaralanmalı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.

Kaynak: AA