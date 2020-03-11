İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, İETT, Güncel

İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

11.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:19
İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Kadıköy'de, İBB ekipleri İETT ve Özel Halk Otobüslerine (ÖHO) sefer arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.Çalışmaların Corona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu öğrenildi.

İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Emre Kılınç Gökhan Gönül Berkay Şahin Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Rusya İtalya Koronavirüs
Şu an buradasınız: İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:17:05. #1.14#