İETT HES kodu tanımlama! İstanbul kart HES kodu nasıl eşleşir?

15 Ocak itibari toplu taşıma kullananlar için geçerli olacak İETT HES kodu tanımlama! İstanbul kart HES kodu nasıl eşleşir?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 15 Ocak tarihinde etkili olacak İETT HES kodu tanımlama! İstanbul kart HES kodu nasıl eşleşir?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbul kartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

HES kodu üç yöntem ile alınır,



HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz

İETT HES KODU NASIL EŞLEŞİR?

HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.