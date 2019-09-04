İETT Genel Müdürlük görevinden istifa eden Ahmet Bağış kimdir?

04.09.2019 12:31

Ahmet Bağış'ın, önceki dönemde İETT Genel Müdürlüğüne getirilmiş ve Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından da görevini yürütmesine karar verilmişti. Twitter üzerinden istifa dilekçesini paylaşan Bağış, görevinden istifa etti. Ahmet Bağış kariyeri, hayatı…

AHMET BAĞIŞ KİMDİR?

Bağış, 1973 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı ve 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisansını, 2001'de doktorasını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPTI

İETT Genel Müdürü, 2005 yılına kadar Öğretim Üyesi olarak çalıştı, ardından da 2005 yılında İETT'ye atandı. 2005-2010 yılları arasında İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla; Makine İkmal Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 2014 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 24 Kasım 2017 tarihinde vekaleten Genel Müdürlük görevine getirilen Bağış, evli ve dört çocuk babasıdır.