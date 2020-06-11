İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALPER BİLGİLİ ATANDI
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İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALPER BİLGİLİ ATANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay önce İETT Genel Müdürlüğü'ne vekaleten getirdiği Hamdi Alper Kolukısa'yı görevden alarak yerine Aras Kargo, Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında genel müdürlük yapan Alper Bilgili'yi atadı.

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALPER BİLGİLİ ATANDI
11.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:24

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay önce İETT Genel Müdürlüğü'ne vekaleten getirdiği Hamdi Alper Kolukısa'yı görevden alarak yerine Aras Kargo, Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında genel müdürlük yapan Alper Bilgili'yi atadı.

İBB'den saat 18.48'de yapılan yazılı açıklama ile İETT Genel Müdürü'nün değiştiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadığı belirtildi. 

Alper Bilgili kimdir?Bilgili 1972 doğumlu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini ise aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde(BÜ) ulaşım mühendisliği alanında yaptı.İstanbul Teknik Üniversitesi'nde(İTÜ) işletme yüksek lisans(MBA) eğitimi de alan Bilgili, 1999 yılında Omsan Lojistik'te çalışmaya başladı. 2002-2005 yılları arasında Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmalarında çeşitli görevlerde bulunan Bilgili, 2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür olarak görev yaptı.Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ÜDY (Üst Düzey Yönetici) i ve IRU tarafından verilen CPC mesleki yetkinlik belgelerine de sahip olan Alper Bilgili, 2011 yılında IRU Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi, 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi Ödülleri'ni aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Bilgili, iyi derecede İngilizce biliyor.

Hamdi Alper Kolukısa kimdir?Görevden alınan Hamdi Alper Kolukısa, İmamoğlu tarafından 12 Eylül 2019'da İETT Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanmıştı. 

1979 yılında Tokat, Zile doğumlu olan Kolukısa, Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesi ile mezun oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yapan Kolukısa, Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda, 2014 - 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptı. Kolukısa evli ve iki çocuk babası ve İngilizce biliyor. Kolukısa'dan önceki İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, 8 Eylül 2019'da görevinden istifa etmişti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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