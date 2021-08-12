İETT'de 25 kadın şoför direksiyon başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İETT'de 25 kadın şoför direksiyon başında

İETT'de 25 kadın şoför direksiyon başında
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, "Kadınların kentte ve yönetimde sözü olacak" vaadini hayata geçiren İETT, üçüncü kez kadın şoför alımı için sınav açtı.

Şeffaf bir başvuru sürecinin ardından direksiyon sınavına giren adaylardan 25'i, otobüs şoförü olmaya hak kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, kadın şoför alımı için yeni bir süreç başlattı. Şoförlük için kariyer.ibb.istanbul web sitesi üzerinden başvuru yapan 44 adayla Kurban Bayramı öncesinde mülakat gerçekleştirildi ve kadınlardan 26'sı direksiyon sınavına katılmaya hak kazandı.

10-11 Ağustos'ta gerçekleştirilen direksiyon sınavında, 25 aday başarılı oldu ve İETT şoförü olmaya hak kazandı. Direksiyon sınavına katılan adaylar, şeffaf bir iş başvurusunun ardından iyi bir direksiyon sınavı geçirdiklerini ve sonuçtan çok umutlu olduklarını söylediler. Kadınların da erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğini, güzel otobüs kullanabileceğini gösterdiklerini vurgulayan adaylar, "Kendimizle gurur duyuyoruz. Doğru ve güvenli şoförlük yaparak trafikteki kaza riskini azaltacağımıza inanıyoruz. Biz nerdeysek orası güzelleşiyor" ifadelerini kullandı.

25 kadın şoför, 2 aylık bir eğitimin ardından İstanbul yollarında direksiyon başına geçerek, İstanbullulara hizmet verecek. Aday şoför oryantasyon eğitim programı kapsamında; araç tanıtım eğitimi,yangın ve genel güvenlik eğitimi, simülatörlü sürüş eğitimi, güvenli ve defansif sürüş teknikleri eğitimi, sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, uygulamalı hat eğitimi verilecek.

Son 2 yılda iki ayrı sınavla 26 kadın şoför istidam eden İETT, ileriki aylarda kariyer.ibb.istanbul adresine yapılan başvurular üzerinden kadın şoför almaya devam edecek. Son alımla İETT'de kadın şoför sayısı 51'e yükselmiş oldu.

İBB, İSKİ ve İETT ile iştirak şirketlerinde çalışan kadın sayısı, 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren 2 bin artarak, yaklaşık 14 bine yükseldi. İBB'deki kadın yönetici sayısı ise 2 yılda üç kat artarak 50'den 142'ye ulaştı. Kadın yöneticilerin toplamdaki payı, yüzde 11.5'ten yüzde 26.1'e yükseldi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Yusuf Güney Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İETT'de 25 kadın şoför direksiyon başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:30:06. #1.14#

title