İESOB ile Kızılay, şoförler için protokol imzaladı

13.09.2019 12:20

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile Türk Kızılayı Konak Şube Başkanlığı, şoförler için, ilk yardım ve bazı sağlık testlerinin Kızılay tarafından yapılmasını öngören protokol imzaladı.

Törende, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, protokole imza koydu. Protokolle, İESOB, Büyükşehir Belediyesinin yetkilendirmesiyle 2014 yılından beri yürüttüğü faaliyeti, Kızılay iş birliği ile yürütecek.

Sürücü Tanıtım Kartı alabilmek için gerekli, uyuşturucu ve keyif verici madde testi, Birlik binasında, Kızılay personelinin de bulunduğu görevliler tarafından yapılacak. Kök hücre veya kan bağışında bulunan şoförlerden ise bu işlem için ücret alınmayacak.

Protokolün süresi ise 1 yıl olarak belirlendi.

İmza töreninde konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ilgili mevzuatın tam anlamıyla, doğru, sağlıklı ve verimli bir şekilde hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti. Mutlu, şöyle dedi:

"Sağlık Müdürlüğü onaylı rapor, Türk Kızılay Konak Şube Başkanlığının koordinatörlüğünde, İESOB'nin yönetiminde verilecek. Bu işi çok önemsiyoruz. Amacımız şoför esnafını eğiterek eksikliklerimizi görmek, işini layıkıyla yapmayanları ayıklamak ve toplu taşımada kaliteyi artırmaktır. Toplum sağlığı ve güvenliği için son derece önemli olan bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdur, topluma karşı bir ödevimizdir."

Sektörde faaliyet gösteren meslek odalarını da bilgilendireceklerini söyleyen Mutlu, "Bu şekilde Kızılay ile birlikte yaptığımız hizmetlerden, İzmir il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan tüm esnafın ve yanlarında çalışanların yararlanabilmesini sağlayacağız. Ayrıca tam randımanlı hizmet verilmesi için Kızılay'a örnek alımı için gerekli tüm standartları sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ise protokol çerçevesinde yapılacak olan testlerin yönetim ve denetiminin Kızılay'a ait olacağını belirtti.

Kızılay'ın hizmetlerinin testlerle de sınırlı kalmayacağını söyleyen Şanlı, Sağlık Bakanlığı standartlarında, konusunda uzman bir personel veya hekim atayarak şoförlerin eğitimine destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA