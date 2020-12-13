İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'dan depremzede esnafa acil destek kredisine ilişkin açıklama

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, KOSGEB tarafından depremzede esnafa acil kredi desteği sağlanmasının esnafın, sanatkarların yaralarına bir nebze merhem olacağını belirtti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, KOSGEB tarafından depremzede esnafa acil kredi desteği sağlanmasının esnafın, sanatkarların yaralarına bir nebze merhem olacağını belirtti.

Mutlu yaptığı açıklamada KOSGEB'in depremzede İzmirli esnaf için 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 36 ay vadeli ve ilk yılı ödemesiz Acil Destek Kredisi Programını devreye aldığını kaydetti.

Hem deprem hem de Kovid-19 salgınının esnaf ve sanatkarın dayanma gücünü zorlamaya başladığını aktaran Mutlu, "Taleplerimizin karşılık bulması camiamızı sevindirdi. Yeni programın mağdur esnaf ve sanatkarlarımızın yaralarına bir nebze olsun merhem olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Multu, sıfır faizli uygulanacak program çerçevesinde faizin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını dile getirerek, teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu'nun da programda yer alacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin