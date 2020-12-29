İESOB Başkanı Mutlu: "Üyelerimiz için müstakil destek paketi açıklanmalı"
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İESOB Başkanı Mutlu: "Üyelerimiz için müstakil destek paketi açıklanmalı"

29.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:54
İESOB Başkanı Mutlu:

İzmir Esnaf Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, müstakil bir paket açıklanarak zor bir dönem geçiren esnafın yeni yılda daha güçlü şekilde desteklenmesini istediklerini bildirdi.

İzmir Esnaf Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, müstakil bir paket açıklanarak zor bir dönem geçiren esnafın yeni yılda daha güçlü şekilde desteklenmesini istediklerini bildirdi.

Zekeriya Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmirli esnaf sanatkarların pandeminin yanı sıra depremin de olumsuz etkilerini yaşadığını hatırlattı.

Devletin imkanlar dahilinde esnafa yardımcı olduğunu belirten Mutlu, "Yeni yılda daha güçlü önlemlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz." dedi.

Esnaf sanatkarların ülkenin en büyük sosyo ekonomik kesimini oluşturduğunu kaydeden Mutlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerimiz için de müstakil bir destek paketi açıklanmalıdır. Evet, kesime yönelik bazı tedbirler alınmıştır ama ekonomik krizin sosyal krize dönüşmemesi için üyelerimizin daha güçlü önlemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda beklentimiz vadesi gelmiş ödemelerimizin en az bir yıl süreyle ertelenmesi, camiamıza 3 yıl vadeli, bir yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredilerin tahsisi, iş yeri kapalı olan üyelerimize elektrik, doğal gaz gibi girdiler için faturalandırılma yapılmaması, gelir vergisinden ve hak kaybına uğratılmadan 2020 yılı SGK primlerinden muaf tutulmamız, şoför esnafının kullandığı akaryakıttan ÖTV alınmaması yönünde olacaktır. Beklentilerimiz için Ticaret Bakanlığı, meslekler bazında detaylı çalışmalar yapmalı, yeni önlemleri bu çalışmaların neticesinde hayata geçirmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:59:19. #1.15#
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