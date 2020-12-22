İESOB Başkanı Mutlu, mülk sahiplerinden "anlayış" istedi
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İESOB Başkanı Mutlu, mülk sahiplerinden "anlayış" istedi

22.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:02
İESOB Başkanı Mutlu, mülk sahiplerinden

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa evini ya da iş yerini kiralayan mülk sahiplerinden "anlayışlı" olmalarını talep etti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa evini ya da iş yerini kiralayan mülk sahiplerinden "anlayışlı" olmalarını talep etti.

Zekeriya Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında ekonomik sıkıntılardan en fazla esnaf ve sanatkarların etkilendiğini savundu.

Mülk sahiplerinden zor süreçte özveride bulunmalarını isteyen Mutlu, şunları kaydetti:

"Kiracınız olan esnaf ve sanatkarlardan 2021 yılı için kira artışı istemeyin, kiraları dondurun. 9 aydır hiç çalışamayan üyelerimiz var. Tedbirler kapsamında yine pek çok sektörde faaliyetleri kısıtlanan veya iş yerini açtığı halde iş yapamayan üyelerimiz ciddi sıkıntı içinde. Onlar büyük fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyuyorlar. Çünkü bu süreçte her kesim özveride bulunmalı. Bu noktada, evini veya iş yerini esnaf sanatkarlara kiralayan mülk sahiplerinden de anlayış bekliyoruz."

Mutlu, yerel yönetimlerin kiracılarına kolaylıklar sağladığına da dikkati çekerek, bunun tüm mülk sahiplerine örnek olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:04:39. #1.14#
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