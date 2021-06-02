İESOB Başkanı Mutlu'dan kademeli normalleşme açıklaması
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İESOB Başkanı Mutlu'dan kademeli normalleşme açıklaması

İESOB Başkanı Mutlu'dan kademeli normalleşme açıklaması
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Ekonomi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, kademeli normalleşme sürecinin esnaf ve sanatkarlara bir ölçüde nefes aldıracağını, bu süreçte sıkıntıları süren esnafa desteklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, kademeli normalleşme sürecinin esnaf ve sanatkarlara bir ölçüde nefes aldıracağını, bu süreçte sıkıntıları süren esnafa desteklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada yeni sürecin hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirterek bazı iş kollarında tam açılmanın sağlanamaması nedeniyle sorunların devam ettiğini bildirdi.

Akşam 7'den sonra müşteri almaya başlayan restoranlarla alkollü hizmet veren işletmelerin, hamam-sauna, nargile kafe, okul kantinleri ve servisler gibi iş kollarının sıkıntılarının sürdüğünü dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlıklarda bulunan ve işlerini kaybetme noktasına gelen üyelerimiz için bazı tedbirlerin alınması da zaruri hale gelmiştir. Bu çerçevede bir kereliğine verilen 3-5 bin lira hibelerin, iş yerlerini Haziran ayında da açamayan üyelerimiz için sürdürülmesini talep ediyoruz. Ayrıca üyelerimize yönelik bir kaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli toparlanma kredilerinin planlanması yararlı olacaktır. Aynı şekilde çalışamayan esnafın devlete ve bankalara olan borçları faizsiz bir yıl ötelenmelidir.

Stopaj ve katı atık bedeli konusunda esnaf kesiminin maruz kaldığı haksız uygulamalara da bir çözüm getirilmeli, işletmeleri uzun süredir kapalı olan esnafın mülk sahipleri ile yaşadığı sorunları gidermek için hazırlanan yasal düzenlemeye hız verilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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