İESOB Başkanı Kaya'dan "kontrollü normalleşme" açıklaması Açıklaması

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki kontrollü normalleşme kararlarının esnafa nefes aldıracağını bildirdi.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın önlemleri kapsamında uzun süredir kepenkleri kapalı olan esnafın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü normalleşme kararlarını heyecanla beklediğini belirtti.

Yeni kontrollü normalleşmenin pek çok meslek grubuna canlılık getireceğini vurgulayan Mutlu, işletmelerin bugüne kadar genelgelere ve alınan tedbirlere uymaya özen gösterdiğini bundan sonra da kurallar doğrultusunda işinin başında olacağına inandığını kaydetti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin aktaran Mutlu, "Kovid-19 sürecinde alınan kontrollü normalleşme kararları esnafa nefes aldırdı. Normalleşme ile birlikte esnaf ve sanatkarlar yeniden iş yerlerini açacaklar. Umuyorum ki kurallara riayetimiz, içimizde yaşattığımız sorumluluk ve dayanışma duygusuyla bu zor günleri aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol