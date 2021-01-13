IEP'in "Kurumsal Değerlendirme Raporu"nda SAÜ'ye övgü
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IEP'in "Kurumsal Değerlendirme Raporu"nda SAÜ'ye övgü

13.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:42
IEP'in

Avrupa'nın yükseköğretim kurumları değerlendiricisi Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP), Sakarya Üniversitesi'ne (SAÜ) yönelik Kurumsal Değerlendirme Raporu'nu paylaştı.

Avrupa'nın yükseköğretim kurumları değerlendiricisi Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP), Sakarya Üniversitesi'ne (SAÜ) yönelik Kurumsal Değerlendirme Raporu'nu paylaştı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, IEP, 2020 ekim ayında Sakarya Üniversitesi ile yaptığı görüşmenin ardından açıkladığı raporunda, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde SAÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinden övgüyle bahsetti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rapora ilişkin, SAÜ'nün salgın sürecinde gerek bilim ve teknoloji alanlarında gerekse sosyal alanlarda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve IEP değerlendirme ekibini oldukça etkilediğini belirtti.

Savaşan, "Güçlü bilişim altyapısıyla uzaktan eğitim sürecinde hem öğrencilerine sıkıntısız bir eğitim dönemi yaşatan hem de Türkiye'deki 15 üniversiteye bu konuda destek sağlayan üniversitemiz, IEP değerlendirici ekibinin takdirini kazandı." ifadesini kullandı.

IEP'in SAÜ'yü en son 2016 yılında ziyaret ettiğini, ekibin bu yıl yapılan değerlendirmede ise büyük bir gelişme gördüğünü söylediklerini aktaran Savaşan, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirmelerde öğrencilerimizle sektörü buluşturduğumuz PİKDER ve MÜSİAD gibi girişimlerin mezuniyet sonrası iş bulma konusunda öğrencilerimiz için oldukça büyük bir avantaj olduğu vurgulanmıştır. Büyük bir çaba ve özveri gerektiren bu süreçte emeği geçen akademik ve idari personelimizle, öğrencilerimizle faydalı değerlendirme ve tavsiyelerini paylaşan IEP değerlendirme ekibine teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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