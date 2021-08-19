IEM Fall 2021 yılın son RMR etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!
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IEM Fall 2021 yılın son RMR etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

IEM Fall 2021 yılın son RMR etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

IEM Fall 2021 yılın son RMR etkinliği ile gündeme bomba gibi düştü!

IEM Fall 2021 yılın son RMR -Regional Major Rankings- etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Intel® Extreme Masters: Fall 2021'de 6 bölgenin tümü, bu yıl düzenlenecek 2 Milyon$ ödül havuzuna sahip PGL Major'a hak kazanmak için yarışacak!

nedeniyle devam eden kısıtlamalar nedeniyle, tüm bölgelerde LAN üzerinde ekipler bir araya gelemeyecek. Turnuva; Avrupa, Kuzey Amerika, CIS, Güney Amerika, Asya ve Okyanusya olarak ilgili bölgelerde tamamen çevrimiçi olarak oynanacak büyük finaller ise LAN olarak yapılacak.

IEM Fall 2021 Ödül Havuzu

Altı bölgenin tamamına dağıtılan toplam 255.000$'lık bir ödül havuzu olacak ve en büyük dilimi Avrupa (105.000$), ardından Kuzey Amerika (70.000$) ve CIS (50.000$) alacak. Asya, Güney Amerika ve Okyanusya'nın her biri 10.000$'a oynayacak. Her bölge, sıralamada 2.500'e kadar puan sunacak.

IEM Fall 2021 Bölgeleri ve Tarihleri

Europe

Açık eleme: 28 Ağustos - 10 Eylül

Kapalı eleme: 14-16 Eylül

Ana etkinlik: 29 Eylül - 10 Ekim

Kuzey Amerika

Açık eleme: 9 - 12 Eylül

Kapalı eleme: 18 - 19 Eylül

Ana etkinlik: 5 - 10 Ekim

CIS

Açık eleme: 9 - 12 Eylül

Kapalı eleme: 18 - 19 Eylül

Ana etkinlik: 29 Eylül - 3 Ekim

Asya

Açık eleme: 9 - 12 Eylül

Kapalı eleme: 17 - 19 Eylül

Ana etkinlik: 5 - 10 Ekim

Güney Amerika

Açık eleme: 9 - 12 Eylül

Kapalı eleme: 17 - 19 Eylül

Ana etkinlik: 29 Eylül - 3 Ekim

Okyanusya

Açık eleme: 9 - 12 Eylül

Kapalı eleme: 17 - 19 Eylül

Ana etkinlik: 29 Eylül - 3 Ekim

Kaynak: Playerbros

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