IEM Cologne 2021 Şampiyonu NAVI oldu!
Büyük turnuvanın şampiyonu NAVI oldu!
CS: GO'nun en prestijli turnuvalarından biri olan ve 6-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen IEM Cologne 2021 etkinliğinin şampiyonu Ukraynalı ekip NAVI olarak tarihe geçti.
972.000 Dolar ödül havuzlu turnuva, 6 Temmuz'da başlamıştı ve dün oynanan NAVI - G2 karşılaşması ile son buldu. Beş maçlık bir seri üzerinden oynanan maçı, NAVI 3-0 gibi ezici bir üstünlükle kazandı. Oynanan haritalar sırasıyla Dust 2 (16-11), Mirage (16-14) ve Nuke (16-13) oldu. Bu serinin en değerli oyuncusu ise hepimizin de tahmin edebileceği gibi Aleksandr 's1mple' Kostyliev oldu.
Turnuvanın sıralamasıyla birlikte verilen ödül dağılımı ise şu şekilde:
Natus Vincere (400.000 Dolar) (1.)
G2 Esports (180.000 Dolar) (2.)
FaZe (80.000 Dolar) (3-4.)
Astralis (80.000 Dolar) (3-4.)
Gambit (80.000 Dolar) (5-6.)
Virtus Pro (80.000 Dolar) (5-6.)
Heroic (24.000 Dolar) (7-8.)
BIG (24.000 Dolar) (7-8.)
Furia (16.000 Dolar) (9-12.)
Vitality (16.000 Dolar) (9-12.)
NIP (16.000 Dolar) (9-12.)
Liquid (16.000 Dolar) (9-12.)
Spirit (10.000 Dolar) (13-16.)
Renegades (10.000 Dolar) (13-16.)
Complexity (10.000 Dolar) (13-16.)
Mousesports (10.000 Dolar) (13-16.)
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Kaynak: Playerbros