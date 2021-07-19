IEM Cologne 2021 Şampiyonu NAVI oldu!

Büyük turnuvanın şampiyonu NAVI oldu!

CS: GO'nun en prestijli turnuvalarından biri olan ve 6-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen IEM Cologne 2021 etkinliğinin şampiyonu Ukraynalı ekip NAVI olarak tarihe geçti.

972.000 Dolar ödül havuzlu turnuva, 6 Temmuz'da başlamıştı ve dün oynanan NAVI - G2 karşılaşması ile son buldu. Beş maçlık bir seri üzerinden oynanan maçı, NAVI 3-0 gibi ezici bir üstünlükle kazandı. Oynanan haritalar sırasıyla Dust 2 (16-11), Mirage (16-14) ve Nuke (16-13) oldu. Bu serinin en değerli oyuncusu ise hepimizin de tahmin edebileceği gibi Aleksandr 's1mple' Kostyliev oldu.

Turnuvanın sıralamasıyla birlikte verilen ödül dağılımı ise şu şekilde:

Natus Vincere (400.000 Dolar) (1.)

G2 Esports (180.000 Dolar) (2.)

FaZe (80.000 Dolar) (3-4.)

Astralis (80.000 Dolar) (3-4.)

Gambit (80.000 Dolar) (5-6.)

Virtus Pro (80.000 Dolar) (5-6.)

Heroic (24.000 Dolar) (7-8.)

BIG (24.000 Dolar) (7-8.)

Furia (16.000 Dolar) (9-12.)

Vitality (16.000 Dolar) (9-12.)

NIP (16.000 Dolar) (9-12.)

Liquid (16.000 Dolar) (9-12.)

Spirit (10.000 Dolar) (13-16.)

Renegades (10.000 Dolar) (13-16.)

Complexity (10.000 Dolar) (13-16.)

Mousesports (10.000 Dolar) (13-16.)

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Kaynak: Playerbros