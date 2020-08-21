İEF'nin açılış tarihi öne çekildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İEF'nin açılış tarihi öne çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yapılan son değerlendirmenin ardından 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılış tarihi öne alındı.

İEF'nin açılış tarihi öne çekildi
21.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yapılan son değerlendirmenin ardından 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılış tarihi öne alındı. Küresel salgının ardından İzmir'de açılacak ilk fuarın, 9 Eylül coşkusuyla birleşmesinin yaratabileceği yoğunluk göz önüne alınarak İEF 4-8 Eylül tarihlerine kaydırıldı. Fuar, pandemi önlemleri altında yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış tarihinde yeni düzenlemeye gitti. İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'ün coşkusunun, fuarın açılışıyla birleşmesi durumunda yaşanacak olası yoğunluk göz önünde bulundurularak İEF'nin 9-13 Eylül yerine, 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi. Fuar, Ticaret Bakanlığının himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek. Küresel salgının ardından açılacak ilk fuar olma özelliği taşıyan İEF, yoğun pandemi önlemleri altında tamamlanacak.

Fuar 5 gün sürecek

Fuar'a 4 Eylül Cuma gününden itibaren gelecek misafirler, Lozan ve Basmane kapılarından girecek. Misafirlerin giriş kapılarında ateşleri ölçülecek, misafirlere İEF için özel tasarlanan maske ve dezenfektan dağıtılacak. Misafirler içeriye metrekare standartlarına uygun ve kontrollü bir şekilde alınacak. Misafirlerin Kültürpark'ta maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. Bunun için Kültürpark'a uyarılar yerleştirilecek. Çıkış için ise 26 Ağustos ve Montrö kapıları kullanılacak. Fuar, pandemi önlemleri kapsamında 10 gün yerine bu yıl 5 gün sürecek.

İEF'de Akdeniz sıcaklığı

Fuara giriş ücreti 5 TL olacak. İEF bu yıl "Akdeniz" temasıyla yapılacak. Akdeniz kültürünün sıcaklığını 5 gün boyunca Kültürpark'ta yaşatacak. Akdeniz'e has lezzetlerin, kulağa hoş gelen tınıların, renkli kültürlerin birleşiminden doğacak Fuar, bölgenin beraberliğine katkı sağlayacak.

Uluslararası İş Günleri online olacak

İEF kapsamındaki Uluslararası İzmir İş Günleri'nin altıncısı ise online olarak 3-4 Eylül'de yapılacak. 6. İzmir İş Günleri T. C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK) ve Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) işbirliğiyle düzenlenecek. Tekstil, deniz taşımacılığı ve e-ticaret gibi sektörlerden temsilciler arasında ve bakanlar seviyesinde yapılacak görüşmelerde pandemi sonrası ticaretin fırsatları gündeme gelecek. Konusunda uzman konuşmacılar ve kurum başkanlarının yer alacağı toplantılar iki gün boyunca devam edecek. 4 Eylül'de ise T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İzmirli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir araya gelerek İzmir'in Türkiye ticaretindeki stratejik önemini değerlendirecek.

Çim konserleri pandemi önlemlerine takıldı

Çim konserleri bu yıl pandemi önlemleri kapsamında yapılamayacak. Onun yerine Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak konser, tiyatro gösterimleri ve açık alanda Akdeniz Sinema Filmleri Gösterimleri yapılacak. Açık alan fuar düzenlenme kurallarına uygun olarak Lozan kapısından itibaren kurulacak stantlar sınırlı sayıda olacak. Belediyeler, eğitim, gıda, hediyelik eşya gibi ürün çeşitliliğinin olacağı fuarda yoğunluk oluşmaması için sık sık uyarılar yapılacak. Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de kuracağı stantla hizmetlerini misafirlere aktaracak.

Ödül töreni 5 Eylül'de

İEF boyunca müzik dinletileri, çocuklara özel eğlenceli aktiviteler, Kültürpark'ın farklı noktalarında etkinlikler de düzenlenecek. Sokak sahnelerinde, İzmirli yerel gruplar misafirleri karşılayacak. INTEL ESL Gaming Fest kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup'ın kazananları İEF'de belirlenecek. Ödül Töreni 5 Eylül Cumartesi İsmet İnönü Sanat Merkezinde yapılacak.

1942'de Kültürpark Eğlenceleri düzenlenmişti

17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi ile yoluna başlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, ekonomik sıkıntılar, savaş gibi etkenlere rağmen günümüze kadar hiç ara vermedi. Sadece 1942 yılında, sürmekte olan İkinci Dünya Savaşı gerekçesiyle uluslararası katılım olamadı. Bunun yerine İzmir halkı için "Kültürpark Eğlenceleri" adı altında etkinlikler düzenlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Ekonomi
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Hande Erçel Onur Saylak Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: İEF'nin açılış tarihi öne çekildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 18:17:58. #1.14#
title