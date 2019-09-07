İEF'de Kahramanmaraş holüne yoğun ilgi - İZMİR

07.09.2019 12:55

Bu yıl 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın (İEF) onur konuğu ili Kahramanmaraş'ın standının bulunduğu hole vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Dondurması, tarhanası, ezmesiyle dünyaya ün salan Kahramanmaraş'a fuarda bin 750 metrekarelik bir hol tahsis edilirken, kentteki kapalı çarşının minyatürü burada uygulandı.

Ziyaretçilerin dondurmadan, tarhanaya, el sanatlarından, bakır işleme tezgahlarına kadar birçok ürünü bulabildikleri holde en çok ilgi gören ise salep ve keçi sütünden yapılan tamamen organik dövme dondurmalarının ikram edildiği stantlar oldu.

Ustaların dondurma şovunu vatandaşlar büyük bir ilgiyle izlerken, birçok kişi ustaların elinden dondurma külahlarını alabilmek için dakikalarca uğraştı.

Holü ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu'ndan kentle ilgili bilgiler aldı.

Kahramanmaraş'ın Türk tarihi için çok önemli bir kent olduğunu belirten Dağ, fuar sayesinde İzmir ile Kahramanmaraş arasındaki ilişkilerin gelişeceğine inandığını belirtti. Dağ, "Kahramanmaraş edebiyatın, dondurmanın başkenti ve kadim bir şehir. Kurtuluş Savaşı döneminde de yerel güçlerle ciddi başarılar kazanan bir kent. İzmir ile Kahramanmaraş arasındaki kardeşliğin artmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da İzmirlilerin Kahramanmaraş holüne çok yoğun ilgi gösterdiğini, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Maraş dondurması ikram ediliyor

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu da kentin yöresel ürünlerinin bu fuar kapsamında yerli ve yabancı birçok kişiye ulaşacağını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın aynı zamanda büyük bir sanayi kenti olduğunu dile getiren Balsuyu, "Ülkemizin önemli ihracat merkezlerinden biri. Tekstil alanında ön sıralardayız. Birçok tesisimiz doğrudan ihracata yönelik üretim yapıyor. Çelik mutfak eşya sektöründe ilk sıradayız ve bu sektördeki üretimin yüzde 75'i Kahramanmaraş'tan sağlanıyor."

Türkiye'nin kentle simgeleşen lezzetlerinden Maraş dondurmasını Mado markasıyla bugün 100'ün üzerinde çeşidini üreterek bir dünya markası haline gelen firma da Kahramanmaraş holünde ziyaretçilere dondurma ikram etti.

Şirketin genel koordinatörü Mehmet Alpaslan, Maraş dendiği zaman akıllara önce dondurma geldiğini, böyle olmasında şirketlerinin katkısının bulunduğunu söyledi.

Alpaslan, "Patronlarımız bundan 50 yıl önce 70 metrekarelik bir dükkanda başlayarak sokak dondurmacılığını konsept dondurmacılığı haline getirdi. Türkiye'de 350, yurt dışında ise 75 şubemiz var. Dünyanın en sayılı dondurmacıları arasına girdik. Bunu da önce ülkemiz sonra şehrimiz adına yaptığımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA