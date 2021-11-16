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IEEE Xplore Planlı Bakım Çalışması

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IEEE Xplore Planlı Bakım Çalışması

IEEE Xplore Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,IEEE veri tabanında (20 Kasım Cumartesi) saat 16: 00-18: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.

IEEE Xplore Planlı Bakım Çalışması

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

IEEE veri tabanında ( 20 Kasım Cumartesi ) saat 16: 00-18: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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