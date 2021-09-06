Emerald Insight Planlı Bakım Çalışması
Emerald Insight Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Emerald Insight (Emerald Premier eJournal Collection) veri tabanına yarın (07 Eylül Salı) saat 15: 00-18: 30 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Emerald Insight Planlı Bakım Çalışması
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Emerald Insight (Emerald Premier eJournal Collection) veri tabanına yarın (07 Eylül Salı) saat 15: 00-18: 30 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre