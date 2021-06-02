Ieee Xplore Planlı Bakım Çalışması
IEEE Xplore Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,IEEE veri tabanına bugün (2 Mayıs Çarşamba) saat 20: 00-24: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
IEEE Xplore Planlı Bakım Çalışması
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
IEEE veri tabanına bugün (2 Mayıs Çarşamba) saat 20: 00-24: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre