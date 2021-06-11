IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak
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IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak

IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel petrol talebi, bu yıl günde ortalama 5.4 milyon varil ve gelecek yıl da günde ortalama 3.1 milyon varil artışla, pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılı sonunda ulaşacak.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel petrol talebi, bu yıl günde ortalama 5.4 milyon varil ve gelecek yıl da günde ortalama 3.1 milyon varil artışla, pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılı sonunda ulaşacak.

IEA'nın petrol raporuna göre, ABD'nin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu dışındaki üreticiler kapsamında günde 1.6 milyon artış sağlamasıyla birlikte, petrol üretim hızının da 2022'de artması bekleniyor. 

IEA raporunda ayrıca, artan talebi karşılayabilmek için, OPEC+ grubunun Temmuz 2021-Mart 2022 dönemi üretim  hedefini günde 1.4 milyon varil artırabileceğine dikkat çekildi.

Rapordaki verilere göre, küresel rafineri üretiminin bu yıl 2020'deki günlük 7.4 milyon varillik düşüşün yarısını telafi etmesi ve 2022'de 2.4 milyon varil artması bekleniyor. Raporda, 2021 ve 2022'de devreye gircek toplam 3.8 milyon varil yeni kapasitenin, kapanacak olan rafineriler ve biyo-rafinerilere dönüşümlerden oluşacak 2.3 milyon varillik açık da dengelenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak - Haberler Ekonomi
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