IEA: Petrol talebi 2021'de günde 5.4 milyon varil artacak

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.4 milyon varil artarak 96.4 milyon varile yükseleceğini öngördü.

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.4 milyon varil artarak 96.4 milyon varile yükseleceğini öngördü.

IEA raporuna göre, buna karşın küresel petrol talebi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre günde ortalama 1.0 milyon varil düşecek.

Raporda ayrıca, Ocak ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 590,000 varil artışla 93.6 milyon varile yükseldiğine de dikkat çekildi.IEA'nın raporunda, Suudi Arabistan'ın belirgin bir üretim kısıntısı yapacağını açıkladığı Şubat ayında, küresel üretimde düşüş beklendiği de belirtildi.Raporda, OECD sanayi stoklarının art arda beşinci aydır düşmesiyle birlikte, küresel petrol stoklarındaki azalmanın da, 2020'nin üçüncü çeyreğindeki 1.56 milyon varilden 2020'nin son çeyreğinde 2.24 milyon varile yükseldiğine işaret edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı