IEA küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

IEA küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü

12.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:58
IEA küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın en çok petrol ürünlerinin tüketildiği ABD ve Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakalarında artışa bağlı olarak küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın en çok petrol ürünlerinin tüketildiği ABD ve Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakalarında artışa bağlı olarak küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.

IEA'nın yeni aylık raporunda, küresel petrol ktalebinin 2020 yılında günlük ortalama 8.8 milyon varil düşeceği öngörüldü. Rapora göre, IEA küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.8 milyon varil artmasını bekliyor.

IEA'nın Kasım raporunda, önümüzdeki yılın ilerleyen zamanlarına kadar aşının talebi artırmada etkisinin olmasının beklenmediği vurgulandı.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin petrol talebi artış öngörüsünü, önceki öngörüsünden 300,000 varil düşüşle, günde 6.25 milyon varil düzeyine çekti.

OPEC'in aylık raporunda, birçok ülkede Covid-19 pandemisine bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, 2020 yılı küresel petrol talebinin, günde ortalama 9.75 milyon varil düşeceği öngörüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mersinli gıda toptancılarından özel kapı talebi
Mersinli gıda toptancılarından özel kapı talebi
TESK'ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi
TESK'ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi
Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor
Son dakika gündem: Küresel Atom Testi yarın başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder İlker Aksum Timur Selçuk Hazar Ergüçlü
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Deniz Türüç Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Milli Medya Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: IEA küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 17:16:34. #1.14#
title