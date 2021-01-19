IEA: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,5 milyon varil artacak
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IEA: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,5 milyon varil artacak

19.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:59
IEA: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,5 milyon varil artacak

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,5 milyon varil artışla 96 milyon 600 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,5 milyon varil artışla 96 milyon 600 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, talepteki bu toparlanma, temel olarak mali ve parasal destek paketlerinin etkisinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik adımların etkinliğini yansıtıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısındaki artış, ekonomik toparlanmayı yavaşlatsa da aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ve ekonomik hareketlilikteki canlanmanın, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir büyümeyi teşvik edeceği bekleniyor.

Bu kapsamda, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,5 milyon varil/gün (yüzde 6) artışla günlük 96 milyon 600 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Petrol talebinde 2021'de günlük 35 milyon 900 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken bu bölgeyi 30 milyon varille Amerika kıtası ve 14 milyon varille Avrupa'nın izleyeceği kaydedildi.

Küresel petrol arzı aralıkta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya göre 30 bin varil/gün artışla günlük yaklaşık 92 milyon 770 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ise Aralık 2020'de bir önceki aya göre 150 bin varil/gün artışla günlük 25 milyon 200 bin varile ulaştı.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 30 milyon 410 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise söz konusu dönemde 130 bin varil/gün azalışla günlük yaklaşık 62 milyon 360 bin varil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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