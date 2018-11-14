Iea: "Doğal Gaz, Dünyanın İkinci Büyük Enerji Kaynağı Olacak"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2030 yılına gelindiğinde doğal gazın, kömürün yerine geçerek dünyanın ikinci büyük enerji kaynağı olacağını açıkladı.

2030 yılına gelindiğinde doğal gazın, kömürün yerine geçerek dünyanın ikinci büyük enerji kaynağı olacağını açıklayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bunun ardındaki nedenin hava kirliliğini azaltma çabaları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımındaki artış olduğunu belirtti.

Merkezi Paris'te olan IEA, 2018 Enerji Görünümü adlı raporunda 2017 ile 2040 arasındaki enerji talebinin, enerjinin daha etkin kullanıldığı varsayımıyla, dörtte birden daha fazla büyüyeceğini, ancak etkin kulanım gibi olumlu gelişmeler sağlanamazsa, bu talebin ikiye katlanacağını belirtti.

Rapora göre küresel doğal gaz talebi 2040 yılına kadar her yıl yüzde 1.6 artacak ve o tarihte şimdikinden yüzde 45 oranında daha yüksek olacak.

IEA, tahminlerin karbon salımlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele politikaları ve ilgili mevzuatın dikkate alındığı "Yeni Politikalar Senaryosu" uyarınca yapıldığını belirtti. Yakıt kullanımı, binalar ve diğer faktörler için daha etkin enerji kullanımı da tahminlerde rol oynadı.

Raporda, "Yeni Politikalar Senaryosu'nda doğal gaz en hızlı büyüyen fosil yakıt olarak belirlendi ve doğal gaz 2030 yılında kömürü geçerek petrolden sonra dünyanın ikinci büyük enerji kaynağı olacak" deniliyor.

Halen dünyanın en büyük petrol ve kömür ithalatçısı olan Çin yakında dünyanın en büyük gaz ithalatçısı olacak ve 2014 yılına kadar net ithalatı Avrupa Birliği'nin toplam ithalatına yaklaşacak.

ABD ve Rusya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük doğal gaz tüketicisi olan Çin, yerel üretimin yetersiz kalması nedeniyle ihtiyacının yüzde 40 kadarını ithal ediyor.

IEA raporunda, 2014 yılına kadar Asya'nın gelişen ekonomilerinin küresel doğal gaz talebindeki büyümenin yarısını yaratacakları ve aynı tarihe kadar bu ülkelerin LNG ithalatındaki payının da ikiye katlanarak yüzde 60 olacağı ifade edildi.

"Doğalgazda da petrol benzeri bir piyasadan söz etmek için henüz erken olsa da, LNG ticaretinin 2010 yılından bu yana önemli ölçüde büyümüş olduğunu ve daha önce (bu üründen) uzak duran piyasalara ulaştığını belirtmek gerekir."

IEA'ya göre ABD 2025 yılına kadar toplam gaz üretiminin yüzde 40'ını sağlayacak. ABD'nin kaya gazı üretimi, giderek yatay konuma geldikçe ve diğer ülkeler de "fracking" denilen hidrolik kırma türü yeni gaz üretim metotlarına yöneldikçe, diğer enerji kaynakları öne çıkacak.