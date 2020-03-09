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Suudi Arabistan, Ekonomi

IEA'dan 2009 sonrası ilk kez petrol talebinde daralma uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Covid-19 salgını nedeniyle küresel petrol talebi tahminlerini düşürerek, 2009'dan beri ilk defa bu yıl petrol talebinin daralacağı uyarısı yaptı.

09.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:15
IEA'dan 2009 sonrası ilk kez petrol talebinde daralma uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Covid-19 salgını nedeniyle küresel petrol talebi tahminlerini düşürerek, 2009'dan beri ilk defa bu yıl petrol talebinin daralacağı uyarısı yaptı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

IEA 2020 için dünya petrol talebi tahminini bir önceki tahminine kıyasla neredeyse 1 milyon varil düşürdü. Buna göre küresel petrol talebinin bu yıl günde 90,000 varil düzeyinde azalacağı tahmin öngörülüyor.Paris merkezli kuruluş, şu ana kadar 100,000'in üzerinde  kişide görülen koronavirüs salgınını durdurmakta geç kalınması halinde petrol talebindeki daralmanın 730,000 varil/gün düzeyinde olabileceğini belirtti.IEA İcra Direktörü Fatih Birol yaptığı açıklamada, "Koronavirüs krizi kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerji gibi birçok piyasada etkili oluyor. Ancak insan hareketi ve mal ticareti yavaşladığı için petrol piyasası üzerinde, diğerlerine kıyasla daha fazla etkili oluyor" dedi.IEA küresel talebinde bu yılki daralma şokunu takiben 2021 yılında günde 2.1 milyon varil düzeyinde artış öngörüyor.

 


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Kaynak: DHA

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