IEA, acil durum rezervi kapsamında 61,7 milyon varil petrolün kullanılacağını bildirdi
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), acil durum rezervlerinden piyasaya petrol sunulması kararı kapsamında üye ülkeler tarafından taahhüt edilen miktarın 61,7 milyon varile ulaştığını duyurdu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), acil durum rezervlerinden piyasaya petrol sunulması kararı kapsamında üye ülkeler tarafından taahhüt edilen miktarın 61,7 milyon varile ulaştığını duyurdu.
IEA'dan yapılan açıklamada, bu rakamın kurum tarihindeki en büyük kullanım miktarı olduğu belirtildi.
Açıklamada, salı günü gerçekleştirilen toplantıda IEA üyesi ülkelerin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol piyasalarındaki arz daralmasını hafifletmek amacıyla acil durum rezervleri kapsamında 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştığı anımsatıldı.
Kararın alındığı günden bu yana üye ülkelerin iç koşullarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptığı kaydedilen açıklamada, daha önce taahhüt edilen 60 milyon varil miktarının aşılarak, büyük bir dayanışma örneği sergilendiği ifade edildi.
Açıklamada, taahhüt edilen 61,7 milyon varillik petrolün üye ülkelerin acil durum rezervlerinde bulundurdukları toplam miktarın yüzde 3'ünü oluşturduğu kaydedildi.
Türkiye de 1,5 milyon varil petrol arzına bulunacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin aldıkları bu kararla Ukrayna'yı desteklemek için birleştiğini ifade etti.
Üye ülkelerin bu zor günlerde piyasayı istikrara kavuşturmak için gayret gösterdiğini vurgulayan Birol, "Ukrayna'daki olaylar bizi derinden üzmeye devam ediyor ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri daha belirgin hale gelmeye başladı. Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Gerekirse, bu ilk stok satışına ilave yapmak için önerilerde bulunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
IEA üyesi 25 ülke, acil durum rezervlerinden piyasaya petrol arzında bulunmayı taahhüt etti. Bu kapsamda Türkiye de 1,5 milyon varil petrolünü kullanıma açarak bu anlaşmaya destek verecek.
Acil durum rezervi kapsamında üye ülkelerin piyasaya arz edeceği petrol miktarları şu şekilde:
|ABD
|30 milyon varil
|Almanya
|3 milyon 215 bin varil
|Avusturya
|387 bin varil
|Avustralya
|1 milyon 692 bin varil
|Belçika
|258 bin varil
|Estonya
|36 bin varil
|Finlandiya
|377 bin varil
|Fransa
|1 milyon 500 bin varil
|Güney Kore
|4 milyon 420 bin varil
|Hollanda
|823 bin varil
|İngiltere
|2 milyon 200 bin varil
|İrlanda
|222 bin varil
|İspanya
|2 milyon varil
|İsveç
|551 bin varil
|İsviçre
|350 bin varil
|İtalya
|2 milyon 41 bin varil
|Japonya
|7 milyon 500 bin varil
|Litvanya
|115 bin varil
|Lüksemburg
|109 bin varil
|Macaristan
|266 bin varil
|Norveç
|409 bin varil
|Polonya
|1 milyon 52 bin varil
|Türkiye
|1 milyon 500 bin varil
|Yeni Zelanda
|384 bin varil
|Yunanistan
|303 bin varil