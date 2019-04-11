Iea: ABD Yaptırımları ve Üretim Kısıtlamalarıyla Petrol Piyasaları Sıkılaştı

– Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye ülkelerinin üretimi Kasım'dan Mart ayına kadar günde 2.2 milyon varile indirmesi ve ABD'nin İran ile Venezuela üzerinde uyguladığı yaptırımlarının "artan etkisi"nin, petrol piyasalarının sıkılaşmasını desteklediğini duyurdu.

IEA'dan yapılan açıklamada, Libya'daki "belirsizliğin" piyasaları etkileyecek yeni bir gelişme olabileceği belirtilirken, OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki üretimin de 2019'un ilk üç ayında günde 0.7 milyon varil azaltıldığı hatırlatıldı.

IEA ayrıca Çin, Hindistan ve ABD gibi güçlü petrol talebi olan ülkelerdeki söz konusu eğilimin devam etmesiyle petrol talebinin günde 1.4 milyon varil olacağı öngörüsünü yineledi. Bunun yanında IEA açıklamasında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde petrol talebinde düşüş gözlemlendiği ve söz konusu düşüşün, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumunda artacağı uyarısı yapıldı. - İstanbul

Kaynak: DHA