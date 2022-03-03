IEA: AB, alacağı 10 önlemle Rus gazına bağımlılığını 1 yılda üçte bir azaltabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) alacağı 10 önlemle Rus gazına bağımlılığını bir yıl içinde üçte bir azaltabileceği ve bu önlemlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olduğu bildirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hazırladığı AB'nin Rus Gazına Bağımlılığını Azaltmak için 10 Maddelik Planı dijital ortamda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Plana göre, Avrupa'nın sıfır emisyon hedefleri kapsamındaki adımları gaz kullanımı ve ithalatını giderek azaltıyor fakat Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rus gazına bağımlılığı kısa sürede azaltmak için önlemler gerekiyor.

IEA'nın 10 maddelik planı kapsamında, Rusya ile herhangi bir yeni gaz sözleşmesi imzalanmaması, Rus gazı dışında bir yıl içinde 30 milyar metreküp doğal gaz sağlayabilecek alternatif kaynakların artırılması ve gaz depolama sisteminin güçlendirilmesi öne çıkıyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin kurulumunu hızlandırarak gaz tüketiminin bir yıl içinde 6 milyar metreküp azaltılabileceği, biyoenerji ve nükleer enerji üretiminin artırılarak 13 milyar metreküp gaz kullanımının önlenebileceği öngörülüyor.

Isı pompalarının yaygınlaştırılması, tüketicilerin termostat sıcaklığını bir derece düşürerek gaz tüketiminin bir yılda 10 milyar metreküp azaltılması, enerji verimliliğine yönelik iyileştirmelerin hızlandırılması ve kırılgan elektrik tüketicilerini yüksek fiyatlardan korumak için kısa vadeli vergi önlemleri alınması planda öne çıkıyor.

Böylece, AB'nin bir yıl içinde Rus gazına bağımlılığının üçte bir oranında, bir başka deyişle 50 milyar metreküp, azaltılabileceği hesaplanıyor.

IEA verilerine göre, geçen yıl AB Rusya'dan 155 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu ithalat AB'nin toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını karşıladı.

IEA Başkanı Fatih Birol, toplantıdaki konuşmasında, AB'nin Rusya ile 15 milyar metreküplük doğal gaz kontratının kısa süre içinde sona ereceğini belirterek, "Rusya'nın gaz kaynaklarını ekonomik ve siyasi bir silah olarak kullanması Avrupa'nın önümüzdeki kış için Rusya'nın gaz arzı konusunda kayda değer bir belirsizlikle yüzleşmeye hazır olması için hızlı hareket etmesi gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Birol, söz konusu 10 maddelik planın AB'nin Rus gazına bağımlılığını azaltırken temiz enerji dönüşümünü de desteklediğini aktardı.

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ise AB'nin Rus gazına bağımlılığını azaltmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve yeni bağlantı hatları inşa ederek tedarikimizi çeşitlendirdik. Ama Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir dönüm noktası oldu. Gelecek hafta, Komisyon Rus gazından olabildiğince kısa sürede nasıl bağımsız hale gelebileceğine yönelik bir yol haritası açıklayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili da doğal gaz bağımlılığını azaltmak için "mucize bir reçetelerinin" olmadığını fakat alınabilecek birçok önlem bulunduğunu dile getirdi.

Enerji verimliliğinin gaz tüketimini düşürmek için en önemli yollardan biri olduğunu aktaran Pompili, Avrupa için kısa vadede doğal gaz ve petrol tedarikinin güvenliğine yönelik bir risk olmadığını kaydetti.