IEA 2020 petrol talebi öngörsünü günlük 91.7 mln varile çekti Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2020 yılı petrol talebi öngörüsünü, önceki öngörüden 200,000 varil düşürerek, günde ortalama 91.7 milyon varil düzeyne indirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2020 yılı petrol talebi öngörüsünü, önceki öngörüden 200,000 varil düşürerek, günde ortalama 91.7 milyon varil düzeyne indirdi.

IEA'nın Salı günü açıkladığı bu düzey, 2020 yılı küresel petrol talebinin 2013 yılındaki düzeyine gerilediğini gösteriyor.

Buna göre, IEA 2020 yılında küresel petrol talebinin, 2019 yılındaki talepten günde ortalama 8.4 milyon varil azalacağını gösteriyor. Buna karşılık, IEA 2021 yılında petrol talebinin, önceki öngörüsünde de olduğu gibi, günde ortalama 97.1 milyon varil olacağını öngördü.IEA açıklamasında, petrol talebi önögörüsündeki günde ortalama 200,000 varil indirime neden olarak, Covid-19 pandemisi vaka sayısında yeniden başlayan artış gösterildi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ( OPEC ), 2020 yılı için küresel petrol talebinde daralma öngörüsünü 400,000 varil azaltarak, günde ortalama 9.5 milyon varil düzeyine indirdi.OPEC'in Pazartesi günü açıklanan Eylül raporunda, özellikle COVID-19 enfeksiyon vakaları ve potansiyel aşılara ilişkin gelişmelere bağlı olarak, risklerin yüksek düzeyde kaldığına ve olumsuz yönde geliştiğine dikkat çekildi.

OPEC'in yakından izlenen raporunda, 2021 yılı için küresel petrol talebinde büyüme öngörüsü de 400,000 varil azaltılarak günde ortalama 6.6 milyon varile indirildi.

Kaynak: DHA