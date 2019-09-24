İduğ: 'Muhatabımız İzmir Pazarcılar Odası'…

24.09.2019 10:24

Yeni Özkanlar Pazaryeri'nde tezgahların adaletli dağılımı için Pazarcılar Odası ile birlikte çalışacaklarını söyleyen İduğ, 'Benim muhatabım İzmir Pazarcılar Odası'dır' dedi. Kapatılan Özkanlar Pazaryeri'nde tezgah sahibi olanların tamamının Oda üyesi olmadığını belirtenİzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen de, 'Farklı mesleklerle uğraşan ancak yatırım için birden fazla tezgah sahibi olan kişiler ayıklanmalı. Üreten ve Ziraat Odası üyesi olan çiftçi kardeşlerimizle kolkola tezgah açarız. Çiftçiler bizim kardeşimiz, dostumuz. Mağdur olmalarına gönlümüz razı olmaz ancak pazarcılıkla alakası olmayan yatırımcıların tekrar tezgah almaları doğru olmaz' dedi.

PAZARCININ TEK TEMSİLCİSİ

İzmir Pazarcılar Odası'nın kentteki tüm pazarcı esnafını temsil eden resmi tek kurum olduğunu hatırlatan Erişen, 'Yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren odamızın verdiği her evrak da resmidir. Bazı derneklerin 'Bize kayıt yaptırmazsanız pazaryerinden tezgah alamazsınız' şeklinde doğruları yansıtmayan beyanlarda bulunduğunu duyuyoruz. Böyle bir şey yok ve mümkün olamaz. Belediyelerin, kamu kurumlarının tek muhatabı yasaların emrettiği şekilde odamız olacaktır. Odamıza ve üyelerimize destek veren İESOB Başkanımız Zekeriya Mutlu'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ'a ve emek veren herkese teşekkür ederiz' diye konuştu.

TEZGAHLARIN DAĞILIMI

Sorununun çözümünde sona geldiklerini kaydeden Mustafa İduğ ise, 'Tunç Soyer ve Hakan Beşyıldız'ın katkılarıyla hem halkın hem pazarcı esnafının büyük bir sorununu gideriyoruz. Amacımız adaletli bir şekilde, hak yemeden tezgahları gerçek sahiplerine teslim etmek olacaktır. Bunun için İzmir Pazarcılar Odası'nın desteğine ve işbirliğine ihtiyacımız var. Pazaryerinde kimin tezgah alacağını Pazarcılar Odası ile yapacağımız görüşmelerle belirleyeceğiz. Belediyemiz Yeni Bornova Özkanlar Pazarı'nın yanısıra, Naldöken, Merkez Mahalle ve Altındağ'da üç ayrı pazaryeri daha planlamakta. Sadece Özkanlar değil, bu üç pazaryerinin tezgahlarını kimlere teslim edeceğimizi İzmir Pazarcılar Odası ile belirleyeceğiz. Bizim muhatabımız İzmir Pazarcılar Esnaf Odası'dır. Esnafı kesinlikle mağdur etmeyeceğiz, haklarını geri vereceğiz, mağdurların listesini oda ile birlikte yapacağız. Sizler de ürününüzü ekonomik ve kaliteli şekilde halka sunacaksınız' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler