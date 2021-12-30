İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA'nın
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü, sanatçı Kubilay Karslıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü, sanatçı Kubilay Karslıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Karslıoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Sezgin Pancar'ın Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın anında çektiği "Dumanlar arasında" adlı fotoğrafına oy veren Karslıoğlu, "yaşam" kategorisinde Behçet Alkan'ın Kapadokya'da çektiği "Vinçle gökyüzüne" başlıklı fotoğrafı, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı müsabaka sonrası milli okçu Mete Gazoz'u yansıttığı fotoğrafı seçti.

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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