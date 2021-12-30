İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü, sanatçı Kubilay Karslıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü, sanatçı Kubilay Karslıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Karslıoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Sezgin Pancar'ın Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın anında çektiği "Dumanlar arasında" adlı fotoğrafına oy veren Karslıoğlu, "yaşam" kategorisinde Behçet Alkan'ın Kapadokya'da çektiği "Vinçle gökyüzüne" başlıklı fotoğrafı, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı müsabaka sonrası milli okçu Mete Gazoz'u yansıttığı fotoğrafı seçti.