İDSO, yeni yıl konseri verecek
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yeni yıl dolayısıyla konser verecek.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yeni yıl dolayısıyla konser verecek.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 28 Aralık'ta gerçekleşecek konserde, dünyanın önemli bestecilerinin birbirinden güzel eserleri seslendirilecek.
Japon orkestra şefi Toshiyuki Shimada yönetimindeki etkinlikte, Birgitta Wetzl solist olarak sahne alacak.
Konserde, Johann Strauss Jr'ın "Çingene Baron Marş", "Yarasa Uvertürü", "Klange Der Heimat" (Yarasa), "Eingesendet, Polka Schnell, Op. 240", "Rosen Aus Dem Suden, Op 388", "Blue Danube", "Waldmeister Uvertür", "Annen Polka, Op. 117", "Unter Donner Und Blitz Polka Schnell, Op. 324", "An Der Schönen Blauen Donau, Op. 314" eserleri ile Franz Lehar'ın "Meine Lipen Kussen So Heiss" (Giuditta), ve "Vilia Lied" (Die Lustige Witwe), Josef Strauss'un "Frauenherz, Polka Mazurka, Op. 166", Rudolf Sieczynski'nin "Wien, Du Stadt Meiner Traume", Emmerich Kalman'ın "Hore Ich ZIigeunergeigen" (Grafin Mariza)", Robert Stolz'un ise "Du Sollst Der Kaiser Meiner Seele Sein" (Der Favorit) eserleri yorumlanacak.